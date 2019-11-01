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Все про:самолет (339) МАУ (282) Boeing (155)

 МАУ откажется от использования трех самолетов Boeing 737-800

МАУ выведет из флота три среднемагистральных самолета Boeing 737-800 в связи с плановым окончанием сроков лизинговых договоров.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Это произойдет в феврале, марте и мае 2020 года соответственно.

"Кроме того, рассматриваются предложения о передаче в мокрый лизинг либо досрочном возвращении еще двух воздушных судов, но о конкретных планах в отношении этих самолетов пока говорить преждевременно", - добавили в МАУ.

Мокрый лизинг предусматривает сохранение самолетов в парке авиаперевозчика, однако они используются для выполнения рейсов по заказу сторонних авиакомпаний. При этом актуальный эксплуатант обеспечивает воздушные суда собственными экипажами, а также обеспечивает их техническое обслуживание.

В 2019 году МАУ вывела из флота два Boeing 737-800 с регистрационными номерами UR-PSA и UR-PSB, которые были получены ею в 2009 году, и получила два Embraer 195 со вторичного рынка.

В 2019 году авиакомпания планировала пополнить парк также тремя новыми Boeing 737 MAX 8. Самолеты уже выпущены и окрашены в ливрею украинского авиаперевозчика. Однако их передача не произошла в связи со всемирной остановкой полетов воздушных судов этой модели.

Текущий флот МАУ состоит из пяти самолетов Embraer 190, двух Embraer 195, 24-х Boeing 737-800, четырех Boeing 737-900, четырех Boeing 767-300 и трех Boeing 777-200ER.

Ранее авиакомпания заявила о закрытии с 16 ноября 2019 года маршрутов из Киева в Пекин, Ригу и Минск, а также сокращении частоты полетов по внутренним и международным рейсам, объяснив это необходимостью оптимизации затрат МАУ и возвращения ее в зону безубыточности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157319
 
 
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