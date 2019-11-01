[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.64 27.3
 Энергетика
  1053  0
Все про:Газ (3837) добыча (1009) Коболев (358) Укргаздобыча (689)

 "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую газовую скважину в Харьковской области. ВИДЕО

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию скважину №34 в Краснокутском районе Харьковской области глубиной 5810 метров.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тыс. кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока – более 2 млрд кубов", – сообщил Коболев.

По словам главы НАК, новая скважина позволить получать более 100 млн кубометров газа в год.

Как сообщалось, в конце октября "Укргаздобыча" после капитального ремонта ввела в эксплуатацию 5 скважин с совокупным суточным дебитом более 700 тыс. кубометров на месторождениях в Харьковской и Полтавской областей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157315
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Львов НАТО НБУ Россия США
 
 
 
 
 
 вверх