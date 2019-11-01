[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.64 27.3
 Регуляторная политика, Финансы
  142  0
Все про:банки (3547) НБУ (4137) счета (168)

 Украинские банки завершили переход на новый стандарт номера счета IBAN

Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для идентификации банковских счетов и осуществление расчетов между ними.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Теперь номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, ранее Национальный банк продлил сроки завершения перехода на использование международного номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года в связи с обращением Государственного казначейства для обеспечения выполнения бюджетных программ.

Напомним, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157313
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Киев Львов НАТО парламент Россия США Яременко Богдан
 
 
 
 
 
 вверх