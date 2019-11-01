 Украинские банки завершили переход на новый стандарт номера счета IBAN

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Теперь номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, ранее Национальный банк продлил сроки завершения перехода на использование международного номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года в связи с обращением Государственного казначейства для обеспечения выполнения бюджетных программ.

Напомним, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.