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 Вопрос газового контракта с Россией обсудят на встрече в нормандском формате, – МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата будет поднят вопрос будущего газового контракта с Россией.

Об этом сказал Пристайко журналистам, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более что контракты реально заканчиваются, и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко. 

На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.

При этом министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Ранее Пристайко допускал, что в будущем будет достигнуто соглашение, решающее проблемы Донбасса и энергетической безопасности Украины одним пакетом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157311
 
 
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