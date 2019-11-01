 Транзит российского газа обсудят на встрече в нормандском формате, – МИД

Об этом сказал Пристайко журналистам, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более что контракты реально заканчиваются, и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко.

На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.

При этом министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Ранее Пристайко допускал, что в будущем будет достигнуто соглашение, решающее проблемы Донбасса и энергетической безопасности Украины одним пакетом.