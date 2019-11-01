 ДТЭК Ахметова запустил одну из крупнейших в стране ветровых электростанций

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Станция будет генерировать 700 млн кВт-ч электроэнергии ежегодно. Также станция будет способствовать снижению выбросов углекислого газа в атмосферу на 750 тыс. тонн в год.

На станции установлено 52 турбины производства компании GE мощностью 3,8 МВт каждая.

Инвестиции в проект Приморской ВЭС составили 321 млн евро, из которых 180 млн евро - это кредитное финансирование от немецких банков под гарантии экспортно-кредитных агентств Euler Hermes (Германия) и CESCE (Испания).

По словам главы ДТЭК, компания в целом вложила в строительство 1 ГВт солнечных и ветровых электростанций более 1 млрд евро.

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Как сообщалось, в феврале ДТЭК открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС составит 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта оцениваются в около 300 млн евро.

Накануне энергохолдинг ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию ​​установленной мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе и самой крупной в Украине. Инвестиции в проект составили 193 млн евро.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине обеспечивает высокую прибыльность для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

ЕБРР неоднократно призывал Украину к внедрению механизма аукционов как более прогрессивной модели стимулировании создания генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По оценке ЕБРР, запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.