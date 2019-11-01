 Польша дополнительно выдаст 15 тысяч разрешений на перевозки до конца года

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий встретился с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком в Варшаве. Стороны, в частности, обсудили вопрос дефицита разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок с Польшей для украинских перевозчиков.

"Мы ожидаем от Республики Польша действий, которые соответствуют статусу стратегического партнера Украины", - заявил Криклий по итогам встречи.

В Варшаве также состоялось заседание украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок.

Украинская сторона информировала польскую сторону, что потребность украинских перевозчиков в польских разрешениях на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок составляет не менее 200 тыс. разрешений в год, все 160 тыс. разрешений с предыдущего обмена на 2019 год уже оформлены украинским перевозчикам.

Украинская сторона подчеркнула, что крайне важно сохранить тенденцию увеличения товарооборота между Украиной и Польшей и странами Европейского союза, создав условия для их дальнейшего развития и недопущения его сокращения по результатам 2019 года, призвала увеличить экологичность транспортных средств для обеих сторон.

По итогам заседания стороны согласовали аннулировать предыдущее количество разрешений в размере 160 тыс. на въезд с 12 ноября 2019 года. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

Украинские перевозчики дополнительно получат 5 тыс. польских разрешений. Разрешения будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года. Польская сторона также передаст до 15 ноября 2019 года 10 тыс. разрешений из предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году, они будут действительными до 31 января 2021 года.

Достигнута договоренность по осуществлению предварительного обмена разрешениями на 2020 год на уровне 2019 года – 160 тыс.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении контингента разрешений минимум на уровне 200 тыс.", – подчеркивается в сообщении.

Вопрос установления квоты разрешений на 2020 год окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, которая состоится ориентировочно в конце ноября 2019 года после формирования нового правительства Польши.

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Как сообщалось, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.