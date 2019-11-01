 Национальный банк сменил аудитора

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, эта компания была выбрана по результатам тендера и утверждена решением совета НБУ на прошлой неделе, передает БизнесЦензор.

ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" входит в глобальную сеть фирм Ernst&Young. Компании сети подтверждают отчетность около 20 центральных банков мира.

Ernst&Young входит в так называемую "Большую четверку аудиторских компаний" – четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги.

Как отмечают в НБУ, ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" уже проводила аудит финансовой отчетности Нацбанка за 2011-2013 годы.

Напомним, предыдущие пять лет аудит годовой финансовой отчетности Национального банка осуществляло ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК". Однако в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" одна и та же аудиторская фирма не имеет права проводить такой аудит более пяти лет подряд.