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 "ТАСкомбанк" Тигипко увеличил чистую прибыль на 20%

Чистая прибыль "ТАСкомбанка" по итогам января-сентября 2019 года составила 327,46 млн грн, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года (274,66 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету банка, его чистая прибыль за июль-сентябрь 2019 года составила 204,19 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем за третий квартал 2018 года.

Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 28,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 993,74 млн грн.

Активы банка увеличились на 2,6% – до 18,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 0,5% до 12,47 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 0,8% до 15,71 млрд грн.

Собственный капитал банка за этот период вырос на 15,8% до 2,46 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 1,15 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (19,06 млрд грн) среди 76 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157297
 
 
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