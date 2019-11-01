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 Регуляторная политика, Финансы
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 Нацбанк Беларуси начнет согласовывать политику с центробанком России

Национальный банк Беларуси с 1 января 2021 года унифицирует монетарную политику с Банком России в соответствии с планами по углублению интеграции двух стран.

Об этом заявил глава правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы центробанка Беларуси, об этом регуляторы двух стран уже принципиально договорились, в связи с этим НББ с января 2021 года перейдет на режим таргетирования инфляции.

Каллаур отметил, что перед этим потребуется изменить белорусское законодательство.

Также в рамках гармонизации монетарных политик предусматривается поддержание плавающего обменного курса. Ключевой целью для центробанков двух стран останется обеспечение цели по инфляции.

В то же время глава правления Нацбанка Беларуси подчеркнул, что разговоры о единой валюте для двух государств или для всего ЕАЭС являются безосновательными.

По словам банкира, такие слухи только "будоражат общественность" и "формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания".

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – заявил Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси – "это святое".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157290
 
 
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