 Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 39%

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

По оперативным данным, в октябре авиаперевозками воспользовались 200,3 тыс. пассажиров, что на 44,6% больше, чем в октябре 2018 года (138,5 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 1682, что на 24,1% больше, чем аналогичного периода прошлого года (1355).

"В общем, в январе-октябре 2019 пассажиропоток вырос на 39,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (1 343,2 тыс. Пассажиров) и достиг отметки в 1 871,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 24,9%, с 12913 до 16127", - сообщает аэропорт.