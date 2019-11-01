[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.64 27.3
 Транспорт
  177  0
Все про:аэропорт (710) Львов (461) авиасообщение (1366) пассажиропоток (311)

 Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 39%

Прирост пассажиропотока Международного аэропорта "Львов" в октябре 2019 года составил 44,6%, а с начала года прирост составил 39,3%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

По оперативным данным, в октябре авиаперевозками воспользовались 200,3 тыс. пассажиров, что на 44,6% больше, чем в октябре 2018 года (138,5 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 1682, что на 24,1% больше, чем аналогичного периода прошлого года (1355).

"В общем, в январе-октябре 2019 пассажиропоток вырос на 39,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (1 343,2 тыс. Пассажиров) и достиг отметки в 1 871,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 24,9%, с 12913 до 16127", - сообщает аэропорт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157279
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Киев Львов НАТО парламент Россия США Яременко Богдан
 
 
 
 
 
 вверх