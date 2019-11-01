[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.64 27.3
 Власть, Регуляторная политика
  212  0
Все про:ВР (933) парламент (785) Антимонопольный комитет (756) Терентьев (41)

 Рада назначила отчет главы Антимонопольного комитета на 14 ноября

Верховная Рада постановила заслушать на пленарном заседании 14 ноября отчет председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева о выполнении возложенных на него полномочий по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №2306 поддержали 328 народных депутатов.

"Постановлением предусмотрено, что по результатам рассмотрения отчета парламент даст оценку деятельности председателя Антимонопольного комитета в части возложенных на него полномочий", – сказано в документе.

Как сообщалось, авторами проекта постановления об отчете руководителя АМКУ указаны глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (оба – "Слуга народа").

Читайте также: Зеленский назначил заместителем главы АМКУ еще одну соратницу Терентьева

Напомним, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены:

  • первый заместитель председателя АМКУ-госуполномоченный Ольга Пещанская (возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия);
  • госуполномоченная Наталья Буроменская (юрист компании "Водафон" и жена известного юриста Михаила Буроменского, знакомого с Борисом Ложкиным);
  • госуполномоченная Ольга Нечитайло (бывшая работница АМКУ, которая занималась вопросами ДТЭК, последние два года работала в BRDO под руководством нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и нынешнего министра энергетики Алексея Оржеля. В начале сентября АМКУ подписал с BRDO договор о сотрудничестве);
  • госуполномоченная Ирина Копайгора (преподаватель Криворожского экономического института, дочь преподавателя Ивана Копайгоры, на лекциях которого Владимир Зеленский изучал теорию государства и права, в том же вузе работает отец президента).

В октябре Зеленский назначил государственным уполномоченным - заместителем председателя АМКУ Дарью Чередниченко, которая до последнего времени работала начальником Управления экономического анализа АМКУ, а у полномоченным Антимонопольного комитета – Сергея Тыщика, который ранее работал в структурах НАК "Нафтогаз Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157273
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Киев Львов НАТО парламент Россия США Яременко Богдан
 
 
 
 
 
 вверх