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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:сокращение (63) Укрзализныця (2466)

 "Укрзализныця" планирует сократить 50% административного персонала

В 2020 году АО "Укрзализныця" начнет сокращать административный персонал и планирует оптимизировать работников этой категории на 40-50%.

Об этом сообщил член правления компании Желько Марчек, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Марчек опроверг информацию о якобы сокращение 120 тыс. работников в 2020 году. 

"Идет работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой постепенной оптимизации штата в ближайшие 3-5 лет. Есть дорожная карта", – отметил он.

Также Марчек заметил, что "Укрзализныця" избавляться от непрофильных активов.

"Укрзализныця" платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Эта советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Следовательно, от активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи нам придется избавиться", – подчеркнул член правления компании.

Вместе с тем, по его словам, с продажей непрофильных активов и уменьшением численности работников должно существенно расти заработная плата основного производственного персонала. Также будут разработаны программы, чтобы привлекать квалифицированных кадров и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157270
 
 
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