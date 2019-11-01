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 Налоговая установит видеокамеры на заводах "Укрспирта"

Государственная налоговая служба установит до конца 2019 года видеокамеры на въезде на спиртовые и ликероводочные заводы "Укрспирта" для усиления контроля за их работой в дополнение к аналитической работе, которая ведется уже несколько месяцев, сообщил глава ведомства Сергей Верланов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы на каждом посту до конца этого года установим камеры с онлайн-трансляцией. Будем смотреть, кто заезжает и кто выезжает, и передавать эту информацию в Службе безопасности Украины (СБУ), с которой мы прекрасно работаем, поскольку налоговой милиции в составе новой налоговой нет", – сказал он в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе в пятницу.

Верланов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев налоговая уже анализирует работу спиртовых и ликеро-водочных заводов по показателям потребления электроэнергии, закупок бутылок и пробок.

"В октябре ликеро-водочные заводы потребили электроэнергии на 150% больше, чем в предыдущем месяце, а акциза заплатили меньше", – указал глава Госналоговой службы.

По его словам, план налоговых отчислений госпредприятия существенно занижен с 2017 года.

"План вот уже три года занижен, и даже будучи заниженным он выполнен на 75%. В октябре план тоже хотели выполнить на 75%, но выполнили на 90%. До конца года план будет выполнен на 100%, а если нет, мы будем осуществлять очень агрессивные проверочные действия, как это может сделать налоговая служба... Это что касается аналитической работы. Эти действия мы делаем в Киеве на Львовской площади. Нам никуда не нужно ездить и никого не нужно видеть", – прокомментировал Верланов.

Следующая цель Государственной налоговой службой, по словам главы ведомства, - спирт, алкоголь, табак. "Это следующая цель на ближайшие два месяца", – подчеркнул он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157257
 
 
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