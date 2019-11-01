 В Deutsche Bank возник конфликт из-за сделки с сыном российского экс-министра, – WSJ

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Германский комитет по репутационным рискам одобрил эту сделку стоимостью в $72 млн. Она была закрыта в мае 2018 года. У ряда топ-менеджеров DB сделка вызвала сомнения, среди них был менеджер, ответственный за соблюдение антиотмывочного законодательства в США, говорят источники газеты.

Разногласия между банковскими сотрудниками случаются, однако этот спор примечателен тем, что он возник, когда американские конгрессмены изучали российские связи банка, пишет издание. Его источники также отмечают, что редко бывают решения, принятые вопреки мнению американского комитета по репутационным рискам.

Речь идет об участке в Менло-парке, где в начале 1950-х годов был построен офисный комплекс для Sunset Magazine. Подразделение DB по управлению активами (DWS) выставило его на продажу в 2017 году, когда недвижимость в Силиконовой долине дорожала. Предложение от американской компании Юсуфова Willow Project поступило весной 2018 года: $72 млн наличными с депозитом в $15 млн и сроками сделки в 15 дней.

DB был должен заключить максимально выгодную для клиентов сделку, но опасался, что она привлечет внимание к поступлению российских денег в США, следует из внутренней переписки менеджеров. Юсуфова в банке назвали "политически значимым лицом", контакты с которым требуют дополнительной проверки.

Сомнения в целесообразности одобрения сделки, в частности, высказывал менеджер, ответственный за противодействие отмыванию денег в США, отмечает издание. В итоге вопрос решено было вынести на уровень американского комитета DB по репутационным рискам. Тот утверждать сделку отказался, сославшись на политический климат, опасность новых антироссийских санкций и риски для банка. Команда, отвечающая за сделки с недвижимостью, оспорила этот вердикт, и в итоге спор решался в ходе конференс-колла с участием целой группы топ-менеджеров DB во Франкфурте и Лондоне. Участники обсуждения пришли к выводу, что риски, которые несет сделка, недостаточны для отказа от нее, и обратили внимание, что Юсуфов не находится под санкциями.

Виталию Юсуфову сорок лет. В 2016 году Forbes относил его к 200 богатейшим россиянам и оценивал его состояние в $400 млн.

Ранее он был помощником гендиректора фирмы "Газпром экспорт", директором филиала NordStream в Москве. В 2009 году его компания Nordic Yards купила германские верфи Wadan Yards за 40 млн евро и продала в 2016 году Genting Hong Kong за 230 млн евро. В 2010 году его компания "Айкоминвест" вместе со связанным с Минобороны "Воентелекомом" учредили фирму "Основа телеком", которая занимается развитием сети в стандарте LTE.

В 2011 году Юсуфов купил у уехавшего из России Андрея Бородина 19,9% акций Банка Москвы, взяв для этого кредит в самом Банке Москвы под залог верфей Nordic Yards. Бородин утверждал, что отец бизнесмена, Игорь Юсуфов участвовал в переговорах о продаже Банка Москвы с самого начала. В сентябре 2011 года Юсуфов-младший продал свой пакет в Банке Москвы банку ВТБ.