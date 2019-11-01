 На Волыни заменили 6 тысяч счетчиков газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

С начала года АО "Волыньгаз" потратило на закупку бесплатных счетчиков и комплектующего оборудования для них около 5,5 млн грн. За эти средства более 6 тысячам волынских семей было бесплатно заменено приборы учета газа. Всего на замену индивидуальных счетчиков в этом году будет направлено 9,7 млн грн.

"Еще 14,45 млн грн направлено на ремонт газовых сетей и замену объектов газоснабжения. Средства потрачены на замену оборудования 54-х газорегуляторных пунктов (ГРП), проведен капитальный ремонт 35 средств электрохимической защиты газопроводов и 8-ми зданий газорегуляторных пунктов, заменено 27 задвижек на газопроводах. Все эти меры направлены на обеспечение бесперебойности и безаварийности газоснабжения", - сообщает компания.

Из-за падения объемов транспортировки природного газа на 15,4%, компания испытывает недостаток средств для инвестиций в газовые сети.

"Нам все же удалось осуществить значительный объем работ, чтобы обеспечить бесперебойность и безаварийность газоснабжения. Однако, инвестиционных средств не хватает на модернизацию запорно-регулирующего оборудования ГРП, ШРП, замену домовых регуляторов давления газа, запорной арматуры на распределительных газопроводах, обновление парка транспортных средств, оборудования. Уже не первый год откладываем меры по модернизации лаборатории, приобретение спецавтотранспорта, переносим закупку компьютерной техники, современного сварочного оборудования", - рассказывает технический директор "Волыньгаза" Павел Козюк.

Подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов и все работы по ремонту газовых сетей приходилось проводить в условиях низкого уровня финансирования за все годы, отмечает компания.