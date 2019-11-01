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Все про:Зеленский (425) ОГА (22) Тернополь (35) Сопель Игорь (1)

 Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Игорь Сопель, 1974 г.р., предприниматель, руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". В 2010-15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в г.Хоросткове (Тернопольская обл.). Участвовал в парламентских выборах в 2019 году от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №166, однако не прошел в Верховную Раду.

Согласно электронной декларации за 2018 год, у Сопеля есть магазин и МАФ в Хоросткове. У него также свой бизнес – ООО "Агробизнес" (зарплата в 2018 году составила почти 45 тыс. грн). Кроме того, Сопель получил 965 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Сопель задекларировал наличные средства: 350 тыс. грн, $7000 и EUR6500.

У нового главы ОГА есть жена и двое детей (дочь и сын).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157245
 
 
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