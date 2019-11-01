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Все про:Минздрав (340) увольнение (358) Зоряна Скалецкая (4)

 Министр здравоохранения Скалецкая уволила всех советников (обновлено)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в пятницу, 1 ноября, планирует подписать приказ и уволить всех свои советников.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", – отметила глава Минздрава.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ – группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Скалецкая сделала такое заявление в ответ на вопрос о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, а советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственные средства, некачественная, что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе.

Как сообщила пресс-служба Минздрава вечером в пятницу, Скалецкая уже подписала соответствующий приказ.

"С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет "советников" – подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", – прокомментировала решение глава Минздрава.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157241
 
 
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эх.... такого советника, как Раимов потеряли!)))
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Специалиста по куинслингу... А он так не хило, на этих интернет "курсах" поднялся, несколько тысяч у.е. по слухам поимел, хороший "советник"... Министр здравоохранения Скалецкая уволит всех своих советников - Цензор.НЕТ 2158
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От страусинового прятания головы в песок (увольнения тех, кто понимает проблемы медицины и называет истинные причины происходящего) Скалецкая не станет грамотней, а медицина лучше.
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Пусть врачи несут ответственность за прививки. Если ребёнок страдает - врачу уголовка за нанесение вреда.
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там неправильно написано.надо так=наш кандидат*министр *йух в жеппу*здравохранения
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Поменяй министр фамилию на Скелетсьа.
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скільки ми витримаємо ці експерименти над суспільством?
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