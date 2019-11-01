 Австралийская авиакомпания обнаружила микротрещины на самолетах Boeing

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Эти микротрещины находятся в местах стыковки крыла с фюзеляжем, сообщила авиакомпания.

Трещины обнаружили в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за сходства с вилками для корнишонов. Эксплуатация самолетов, на которых найдена проблема, приостановлена. Эксперты проверяют остальные самолеты Qantas аналогичного типа. До регулярного техосмотра предстоит проверить еще 33 самолета этой авиакомпании.

Boeing 737 NG - модель-предшественница 737 Max. Лайнеры Boeing 737 Max не летают с середины марта 2019 года из-за двух катастроф самолетов этого типа, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.

Главной причиной крушения лайнеров 737 Max считается дефект бортового программного обеспечения MCAS. Смогут ли эти лайнеры возобновить полеты и если да, то когда, - зависит от решения международных надзорных ведомств.