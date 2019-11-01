 В Киеве вводится ограничение по максимальной скорости движения в 50 км/ч

Об этом со ссылкой на пресс-службу Центр организации дорожного движения сообщает БизнесЦензор.

"С 1 ноября максимальная допустимая скорость движения путями Киева – 50 км/ч", - говорится в сообщении.

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км / ч:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Изменение скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739 / 5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч. в период с 01 апреля до 01 ноября ".