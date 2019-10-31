[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.76 27.36
 Недвижимость, Коррупция
  287  0
Все про:Львов (461) строительство (1252) тендер (1265) Prozorro (890) ГБР (46)

 Госбюро расследований потратит 150 миллионов на строительство нового офиса во Львое

Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР), расположенное во Львове, 29 октября по результатам тендера заказало ООО "Строительная компания "Молот Украина" строительство офиса за 151,93 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2021 года должны построить админздание с хозяйственными постройками и контрольно-пропускным пунктом по ул. Трускавецкой - ул. Академика Я. Подстригача (А).

Местные СМИ писали, что это будет 7-8-этажное здание общей площадью 6 611 кв. м с 88 паркоместами. Таким образом, строительство обойдется в 23 тыс. грн за "квадрат". В октябре 2018 года Минрегион установил опосредованную стоимость строительства админзданий в 22 тыс. грн за кв. м, что на 6% дешевле. Однако соглашение включает еще и хозпостройки, парковку и КПП.

В то же время итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов с рыночными.

Гарантийный срок на материалы составляет 5 лет, а на работы – 10 лет.

На заработную плату пойдет 22,87 млн грн или 15% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 4,68 млн грн.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 158,23 млн грн.

Читайте также: Фигуранта производства ГБР об украденной агротехнике избрали следователем ГБР

Единственным конкурентом победителя торгов было львовское ООО "Львов Гос Строй" Александра Дубовика из Сколе и Юрия Ковальчука из Львова. Они также владеют ООО "Львов Строй", ООО "Львов-Строй", ООО "Львов-Строй 1", ООО "Львов-Строй 2" и ООО "СЛБ", а Дубовик – еще и ООО "Инвестиционная компания "Небо" и ООО "Производственное предприятие "Автопромсервис" (ныне прекращено). Также Дубовик руководит ООО "Весави" Людмилы Сотничук и Татьяны Шипайло.

Созданная в 2017 году "СК "Молот Украины" из села Монастырец на Львовщине принадлежит Василию Поповичу из того же села, Ивану Нагирняку из Львова и Богдану Сунаку из Моршина.

Попович и Сунак владеют ООО "Сименерго" вдвоем, а Нагирняк – ООО "Вестколорбуд" с Романом Манько. Сунак руководит ООО "Проектное бюро "СИМ" Мирослава Спичака и Василия Ильницкого. Последний возглавляет ООО "Энергомонтажвентиляция" Натальи Ильницкой и Натальи Спичак, которое указывает среди своих проектов на сайте Библиотеку УКУ и стадион "Юность".

Ранее победитель без торгов получил два подряда: на ремонт школы в своем районе за 299 тыс. грн и на поставку пиломатериалов для ГБР во Львове на 50 тыс. грн. Поэтому опыт фирма подтверждала выполненным договором от 2018 году с ООО "Аргохолдинг "Грин Плант" на работы по строительству производственно-складских помещений за 3,50 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157152
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Дубневич Зеленский Киев Крым НАТО разведение сил Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх