 Госбюро расследований потратит 150 миллионов на строительство нового офиса во Львое

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2021 года должны построить админздание с хозяйственными постройками и контрольно-пропускным пунктом по ул. Трускавецкой - ул. Академика Я. Подстригача (А).

Местные СМИ писали, что это будет 7-8-этажное здание общей площадью 6 611 кв. м с 88 паркоместами. Таким образом, строительство обойдется в 23 тыс. грн за "квадрат". В октябре 2018 года Минрегион установил опосредованную стоимость строительства админзданий в 22 тыс. грн за кв. м, что на 6% дешевле. Однако соглашение включает еще и хозпостройки, парковку и КПП.

В то же время итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов с рыночными.

Гарантийный срок на материалы составляет 5 лет, а на работы – 10 лет.

На заработную плату пойдет 22,87 млн грн или 15% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 4,68 млн грн.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 158,23 млн грн.

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Единственным конкурентом победителя торгов было львовское ООО "Львов Гос Строй" Александра Дубовика из Сколе и Юрия Ковальчука из Львова. Они также владеют ООО "Львов Строй", ООО "Львов-Строй", ООО "Львов-Строй 1", ООО "Львов-Строй 2" и ООО "СЛБ", а Дубовик – еще и ООО "Инвестиционная компания "Небо" и ООО "Производственное предприятие "Автопромсервис" (ныне прекращено). Также Дубовик руководит ООО "Весави" Людмилы Сотничук и Татьяны Шипайло.

Созданная в 2017 году "СК "Молот Украины" из села Монастырец на Львовщине принадлежит Василию Поповичу из того же села, Ивану Нагирняку из Львова и Богдану Сунаку из Моршина.

Попович и Сунак владеют ООО "Сименерго" вдвоем, а Нагирняк – ООО "Вестколорбуд" с Романом Манько. Сунак руководит ООО "Проектное бюро "СИМ" Мирослава Спичака и Василия Ильницкого. Последний возглавляет ООО "Энергомонтажвентиляция" Натальи Ильницкой и Натальи Спичак, которое указывает среди своих проектов на сайте Библиотеку УКУ и стадион "Юность".

Ранее победитель без торгов получил два подряда: на ремонт школы в своем районе за 299 тыс. грн и на поставку пиломатериалов для ГБР во Львове на 50 тыс. грн. Поэтому опыт фирма подтверждала выполненным договором от 2018 году с ООО "Аргохолдинг "Грин Плант" на работы по строительству производственно-складских помещений за 3,50 млн грн.