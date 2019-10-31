 Банк Пинчука сократил убыток в 11 раз

Об этом свидетельствуют данные квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка за три квартала сократились на 8,3% – до 8,9 млрд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 октября составил 12,59%.

Как сообщалось, чистый убыток банка "Кредит Днепр" по итогам первого полугодия 2019 года составил 35,82 млн грн. При этом во втором квартале банк декларировал 452,5 млн грн прибыли, тогда как за первый квартал его чистый убыток составлял 487,7 млн грн.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.