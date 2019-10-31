 lifecell увеличил чистый убыток на 82%

Об этом говорится в биржевом сообщении компании 31 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно промежуточному отчету, доход оператора в третьем квартале возрос на 11,8% – до 1 млрд 528,6 млрд грн, показатель EBITDA – на 32,9%, до 810,5 млн грн. При этом маржа EBITDA возросла на 8,4 процентных пункта – до 53%.

Активная абонентская база lifecell за июль-сентябрь 2019 года сократилась на 9,2% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и составила 6,9 млн пользователей, тогда как общая база – на 10.9%, до 9 млн.

Средний доход на одного абонента (ARPU) активной абонбазы вырос на 26% – до 74,7 грн.

Капитальные инвестиции оператора за указанный период составили 547,7 млн грн, что на 34,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По сравнению со вторым кварталом этого года в третьем активная абонентская база увеличилась на 0,1 млн человек, выручка – на 3,2%, EBITDA – на 1,5%, чистый убыток – на 15,4%, а капитальные инвестиции – на 56,5%.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году. Его выручка выросла на 8,06% – до 5,269 млрд грн, а показатель EBITDA увеличился на 8,2% – до 2,762 млрд грн.

Капитальные инвестиции оператора в 2018 году возросли в 3,03 раза – до 4,032 млрд грн, тогда как годом ранее оператор инвестировал 1,33 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 8,8% – до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора – на 10,8%, до 9,9 млн абонентов.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecel