 Подземный переход через Крещатик напротив ЦУМа Ахметова откроют в феврале

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

По словам Поворозника, к реконструкции подземного пешеходного перехода на примыкании ул. Богдана Хмельницкого до ул. Крещатик с устройством дополнительного входа в Центральный универмаг путем был привлечен инвестор.

"На заседании Комиссии по привлечению инвесторов, которая состоялась накануне, принято решение о продлении срока принятия в эксплуатацию объекта инвестирования до 1 февраля 2020 года из-за необходимости соблюдения всех процедур по внесению изменений и согласование проектной документации", – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что на время реконструкции подземного пешеходного перехода был оборудован временный наземный регулируемый переход через улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого. Также соблюдены все условия обустройства наземного перехода для удобства маломобильных слоев населения. По их отзывам, такой вариант оказался более удобным, чем наклонные подъемники, которые предусматривались проектной документацией согласно инвестиционному договору.

"Городские власти и инвестор прислушались к мнению киевлян. Таким образом, по результатам совместных совещаний принято решение в установленном порядке рассмотреть вопрос функционирования на постоянной основе наземных пешеходных переходов на перекрестке ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого с обустройством островков безопасности вместо наклонных подъемников. Вместе с тем, в начале февраля следующего года будет введен в эксплуатацию подземный переход", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.