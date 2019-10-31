 Рада внесла изменения в госбюджет на 2019 год

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2283 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Законом увеличены расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и для недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн.

Расходы на осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств увеличены на 1,68 млрд грн. Как следует из пояснительной записки к документу, в том числе 1,15 млрд грн будет неправлено на расходы по программе закупки МВД вертолетов Airbus Helicopters SAS по договору с правительством Франции. В целом расходы на закупку вертолетов Airbus в 2019 году составят 6,3 млрд грн, с учетом перераспределения средств на другие программы МВД финансирование по этой статье увеличено на 2,2 млрд грн.

Кроме того 681,5 млн грн направлено дополнительно на увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, 460,4 млн грн – Службы безопасности Украины, 150 млн грн – Национальной гвардии, 40 млн грн – Главного управления разведки Минобороны и 30 млн грн – Управления государственной охраны.

На финансирование ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мероприятий (резервный фонд) выделено 500 млн грн.

Также увеличены расходы на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью на 787 млн грн, и на осуществление доплат чернобыльцам – на 354,6 млн грн.

Ко второму чтению в закон был внесен ряд поправок народными депутатами.

В частности, в законе учтены поправки, которыми предусмотрено выделение из госбюджета Минобороны 524 млн грн по новой бюджетной программе "Обустройство военных комиссариатов".

Еще 200 млн грн по предложению народных депутатов выделено на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск".

Кроме того, расходы по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" увеличены на 1,17 млрд грн. В частности, поручено предусмотреть 750,62 млн грн по новой бюджетной программе "Строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в г. Запорожье".

При этом перед голосованием депутаты 292 голосами поддержали поправку, которая лишь частично оставляет схему списания долга Киева перед государственным бюджетом при направлении этих средств на строительство метро на Виноградарь, тогда как строительство моста на Троещину и замена уличного освещения их этой схемы финансирования были исключены.