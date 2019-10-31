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 Минрегион готовит порядок бесплатной передачи земли совладельцам многоквартирных домов

В Министерстве развития общин и территорий Украины будет разработан порядок безвозмездной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в собственность их совладельцам.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передает БизнесЦензор.

Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, правительство планирует усовершенствовать механизмы управления, что максимально продлят срок эксплуатации их домов. В частности, установить порядок передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены, а также унормують на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Такая цель предусмотрена Минрегионом в Программе деятельности Кабинета министров Украины на следующие пять лет.

Размеры и конфигурация земельного участка, на котором размещен многоквартирный дом, определяются на основании соответствующей землеустроительной документации.

К земельному участку многоквартирного дома относятся:

  • земля, на которой размещен жилой дом;
  • земля, на которой находятся здания и сооружения, касающиеся такого дома;
  • придомовая территория.

Согласно статье 116 Земельного кодекса Украины, жители многоквартирных домов имеют право отвести земельный участок в постоянное пользование независимо от создания ОСМД. Однако, если ОСМД не создано, отвод земельного участка возможен только при согласии всех без исключения собственников жилых и нежилых помещений дома, а на практике такого согласия достичь почти невозможно.

Согласно закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом, относящиеся к нему здания и сооружения и его придомовая территория, отнесены к общему имуществу многоквартирного дома.

Согласно статье 42 Земельного кодекса Украины, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

В свою очередь, приобретение соответствующих прав на земельные участки, их государственная регистрация и государственная регистрация вещных прав на них, что, по действующему законодательству, будет требовать личного согласия и обращений с заявлениями 100% совладельцев многоквартирных домов, фактически нивелирует заложенную в упомянутом нормативно-правовом акте концепцию принятие решений совладельцами и будет усложненной при их значительном количестве.

Кроме того, учитывая текучесть состава собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме, может возникнуть ситуация, когда в случае их изменения совладельцем земельного участка будет предыдущий владелец, а проведение соответствующих действий по регистрации прав нового собственника потребует финансовых и временных затрат.

Вопрос бесплатной передачи земельных участков совладельцам многоквартирных домов возможно решить только в случае внесения комплексных законодательных изменений, в частности в Земельный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, законы Украины "О государственном земельном кадастре", "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157139
 
 
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Все делается лишь бы за станком не стоять. Приняли изящный закон суть которого многоэтажки ваши и делайте с ними что угодно. Это работает в новых современных домах, где квартиры куплены состоятельными людьми. А в многоэтажках, которым 30 лет и более, преимущественно живут малообеспеченные люди. Эти люди не могут за свои деньги менять лифты, ремонтировать подъезды, крыши, подвалы.

Теперь хотят легким движением руки отдать жильцам придомовую территорию и делайте там что хотите. За деньги из своего кармана
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