 "Укрзализныця" планирует получить международный сертификат прозрачности закупок

Об этом сообщил директор офиса по трансформации закупочных процессов "Укрзализныци" Владислав Кивгило, передает БизнесЦензор.

"Получение указанной сертификации – чрезвычайно важная цель, учитывая планы "Укрзализныци" по выходу на IPO. Ведь при оценке инвестором "привлекательности" акций, решающее значение имеет открытость, регулирование и прозрачность принятия решений внутри компании, в частности, ее закупочного подразделения. На основе информации, которую мы с коллегами из CIPS наработали во время встречи, ставим себе амбициозную цель – получить соответствующую сертификацию уже в первом полугодии 2020 года", – рассказал Кивгило.

Он также добавил, что ответственным за процесс получения сертификации в "Укрзализныце" определен офис по трансформации закупочных процессов, который должен создать план по внедрению требований/инициатив CIPS и обеспечить контроль за его выполнением.

По словам Кивгило, в процессе получения сертификата CIPS офис по трансформации закупочных процессов "Укрзализныци" уже проводит критический анализ структуры существующих закупочных процессов, информационной прозрачности вертикали, управленческих практик и других аспектов закупочной деятельности.

"Результаты этого анализа послужат основой для создания новых закупочных политик и процедур, как это требуется CIPS, что также будет способствовать успешности осуществления IPO "Укрзализныци", – отметил Кивгило.

"Укрзализныця" принимала делегацию CIPS с 28 по 30 октября в рамках реализации Стратегии закупок Укрзализныци на 2019-2021 годы и проекта "Проведение сравнительного анализа и корпоративной сертификации снабжения и управления поставками в "Укрзализныце" по методологии Дипломированного института снабжения и управления поставками (CIPS).

Представители CIPS – Кит Кричтон (Keith Crichton) и Хелен Березина (Helen Berezina) высоко оценили шаги, которые уже сделала "Укрзализныця" на пути к корпоративной сертификации по методологии Дипломированного института снабжения и управления поставками.

Представленная директором по закупкам Сергеем Довгаленко стратегия предусматривает преобразование закупочной вертикали "Укрзализныци" в соответствии с лучшими мировыми практиками и стандартами. Такой стандарт действительно существует – это Global Standard for Procurement and Supply (Мировой Стандарт с закупок и управления поставками) именно от CIPS. Внедрение его требований существенно повышает уровень стратегических процессов и политик внутри организации: помогает четко разграничить функции и ответственность лиц, задействованных в закупках; фокусирует цели закупок; внедряет принципы политики этического поведения; требует наличия процесса, который позволяет оценивать знания и навыки специалистов, привлеченных к всего жизненного цикла закупок – от планирования до управления контрактами и тому подобное.