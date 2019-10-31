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 Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС Украины

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2239-1 во втором чтении с учетом ряда поправок проголосовал 341 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Согласно пояснительной записке к документу, закон "О рынке природного газа" предусматривает избрание модели отделения Ownership Unbundling (OU) и Independent System Operator (ISO). Во исполнение этого закона Кабмин постановлением №840 выбрал модель отделения ISO.

При этом сертификация независимого оператора ГТС по модели ISO предусматривает проверку и подтверждение НКРЭКУ соответствия кандидата ряду установленных критериев. Для реализации этого процесса и разработан вышеуказанный законопроект.

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Как сообщалось, Кабмин 19 сентября обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" путем отделения транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину.

В рамках утвержденного плана выделения функции управления ГТС Кабмин передал компанию "Магистральные газопроводы Украины" из подчинения Минэкоэнергии Министерству финансов. Планируется, что на следующем этапе ПАО "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", на которую были переведены персонал и функции по управлению ГТС.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157133
 
 
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Государство, которое представляет пианист на рояле о не зависимом операторе ГТС Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС Украины - Цензор.НЕТ 6859 а это кто, прокладки газпрома? Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС Украины - Цензор.НЕТ 4071
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