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Все про:задолженность (32) коммунальные услуги (194) Госстат (808)

 Долг населения за коммуналку в сентябре сократился на 1,9%, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года сократилась на 1,9% к августу 2019 года и составила 46,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в сентябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 5,7 млрд грн, что составило 116,8% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3 млрд грн (105,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в сентябре 2019 года зафиксирован в Черновицкой (167,9% суммы начислений), Закарпатской (148,4%) и Днепропетровской (135,9%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Черкасской, Луганской, Черниговской областях и Киеве (90-107% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 50 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 224 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в сентябре 2019 года составили 714,8 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157132
 
 
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