 СБУ проводит обыски на Николаевской таможне

Как сообщает пресс-служба ГБР, обыски проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевской таможни, передает БизнесЦензор.

"Возможные злоупотребления работников таможни касаются ненадлежащего оформления партии минеральных удобрений, которые были ввезены на территорию Украины без уплаты таможенных платежей. Такие действия повлекли убытки государству на сумму около 785 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Николаевской таможни ГФС уточнили, что обыски связаны нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений при предыдущем руководстве.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", – сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.