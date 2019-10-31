 Рада вернула уголовное наказание за незаконное обогащение чиновников (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1031 во втором чтении проголосовали 259 народных депутатов.

Законом возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводится инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

В этой связи в Гражданском кодексе введено отдельное основании для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предельная стоимость таких активов.

Кроме того, Уголовный кодекс законом дополнен новой статьей 3685 "Незаконное обогащение". Согласно ей приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых налогом минимумов (110,5 тыс. грн) превышает его законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами, согласно закону, следует понимать денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюту, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Как соообщалось, в феврале 2019 года КС обнародовал решение о признании неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

G7 и Всемирный банк раскритиковали Украину за отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение. США призвали Украину вернуть норму о незаконном обогащении.