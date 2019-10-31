 В Литве арестован объявленный в розыск бывший глава ГПЗКУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), передает БизнесЦензор.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 ("злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, в результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $60 млн.

"Два человек ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще один человек был объявлен в розыск", – уточнили в НАБУ.

По данным на сайте МВД, по указанным статьям НАБУ объявляло в розык экс-главу правления ГПЗКУ Петра Вовчука, который руководил госкомпанией до декабря 2014 года.

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Как сообщалось, досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

В ходе расследования детективы Бюро разоблачили схему, согласно которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и международном зернотрейдеру.

По данным следствия, зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходило на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию.

В конечном итоге ГПЗКУ не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего предприятие понесло убытки на сумму более $60 млн.

В январе 2017 года Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5-60 млн грн трем подозреваемым по этому делу.