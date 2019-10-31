 Власти Нью-Йорка решили запретить продажу фуа-гра

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Запрет для ресторанов и магазинов на "продажу и приготовление некоторых продуктов, получаемых в результате насильственного кормления домашней птицы", должен вступить в силу в 2022 году, за его нарушение будет предусмотрен штраф от $500 до $2 тыс.

Защитники прав животных критикуют производителей фуа-гра за то, что для производства этого продукта гусей или уток насильственно откармливают так, чтобы их печень становилась в несколько раз больше, чем у обычных птиц.

"Совет запретил действительно жестокую и негуманную практику", – заявил представитель члена совета Карлины Риверы, которая и внесла в совет этот законопроект.

В администрации мэра Нью-Йорка Билла де Блазио уже подтвердили, что он собирается подписать законопроект.

Власти некоторых американских городов и штатов уже вводили запрет на фуа-гра. В 2006 году такой запрет был введен в Чикаго - правда, через два года он был отменен. В 2012 году фуа-гра запретили в Калифорнии, в 2015 году калифорнийский суд отменил это решение, но сейчас запрет снова действует, так как он был поддержан Верховным судом США.