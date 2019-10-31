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 Власти Киева показали обновленный вестибюль станции метро "Святошин". ФОТОрепортаж

1 ноября обновленный второй вестибюль столичной станции метро "Святошин" откроют для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Обновленная станция "Святошин", которую мы открыли после ремонта в марте, стала пилотной. В каком смысле? Здесь мы внедряли современные нормы доступности в построенную в советское время станцию. Всего на станции установили три лифта и три подъемника, оборудованы тактильные полосы, навигация, звуковые сигналы. Консультации относительно потребностей маломобильных категорий населения оказывала Ассамблея людей с инвалидностью", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Власти Киева показали обновленный вестибюль станции метро Святошин 01

Во втором вестибюле для возможности передвижения людей с инвалидностью установлен один лифт и два вертикальных подъемника. Выложена тактильная плитка, установлены информационные указатели. Обновлено покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода. Установлены новые двери на входе в вестибюле. Также осуществлено благоустройство территории возле станции.

Власти Киева показали обновленный вестибюль станции метро Святошин 02

"Выполнили здесь и все необходимые работы по замене систем функционирования станции. Пассажиры их не видят, но они важны для ежедневной работы станции. Это системы пожарной безопасности, вентиляции, связи, громкоговорящего оповещения, освещения, водоснабжения, гидроизоляции и видеонаблюдения", – рассказал мэр.

Власти Киева показали обновленный вестибюль станции метро Святошин 03

Святошин – большой транспортный хаб. Сюда приходит электричка, пригородный транспорт, городской наземный общественный транспорт. Пассажиропоток только на станции метро – в среднем около 35 тыс. пассажиров ежедневно.

Власти Киева показали обновленный вестибюль станции метро Святошин 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157118
 
 
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А где обещанные туалеты, которые должны быть установлены в соответствии с новыми нормами?
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