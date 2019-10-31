 Половину государственных земель разворовали, – Милованов

Об этом Милованов заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га", – сказал Милованов.

Милованов указал, что инвентаризация – это первый этап, второй – передача информации правоохранительным органам с целью возвращения земель.

По словам заместителя министра Минэкономики Тараса Высоцкого, сейчас в кадастр внесено 500 тыс. га государственных сельхозземель, и этот процесс продолжается.

"Если мы говорим о предприятиях АПК, которые сейчас переданы Минэкономики, то видим, что по документам должно было быть 111,2 тыс. га земель, а в кадастр внесено информацию о 67 тыс. га. Инвентаризация завершается, но уже видим, что выйдем на 70 тыс. га, максимум – 75 тыс. га", – заметил замминистра.

По данным Минэкономики, в его подчинение передано 493 предприятия АПК, из них 254 – с юридическим статусом действующего лица, 193 – в состоянии прекращения деятельности, 7 находятся на территории неподконтрольной территории Украины.