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 Рада уволила трех членов Совета по вопросам телевидения

Верховная Рада уволила с занимаемых должностей трех членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления №2344 проголосовали 313 народных депутатов.

Проектом предлагалось освободить от должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания первую замглавы совета Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Как пояснил перед голосованием глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, после прекращения полномочий члены Национального совета продолжат исполнять обязанности до дня назначения новых членов Нацсовета Верховной Радой.

Согласно внесенной поправке, постановление вступает в силу с момента его принятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157105
 
 
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