 Рада уволила трех членов Совета по вопросам телевидения

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления №2344 проголосовали 313 народных депутатов.

Проектом предлагалось освободить от должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания первую замглавы совета Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Как пояснил перед голосованием глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, после прекращения полномочий члены Национального совета продолжат исполнять обязанности до дня назначения новых членов Нацсовета Верховной Радой.

Согласно внесенной поправке, постановление вступает в силу с момента его принятия.