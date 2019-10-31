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Все про:Япония (247) карта (110) платежные системы (220) Приватбанк (1015)

 "Приватбанк" начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии

Государственный "Приватбанк" и JCB International Co., Ltd. ( "JCBI"), международная дочерняя компания JCB Co., Ltd., запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB было подписано руководителями банка и JCB International 31 октября в Токио, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года. После этого держатели карт JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах "Приватбанка по всей Украине.

"Это партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с "Приватбанком", получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцам своих карт широкие возможности обслуживания в Украине", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал, что крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года.

Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2019 держателями карт JCB были 130 млн ​​клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $294,4 млрд. Платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.

Сеть банкоматов "Приватбанка" в Украине насчитывает более 7300, его эквайринговая сеть с начала года увеличилась до 210 000 POS-терминалов, большинство из которых являются бесконтактными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157093
 
   
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