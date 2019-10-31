 "Приватбанк" начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии

Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB было подписано руководителями банка и JCB International 31 октября в Токио, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".
Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года. После этого держатели карт JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах "Приватбанка по всей Украине.
"Это партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с "Приватбанком", получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцам своих карт широкие возможности обслуживания в Украине", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал, что крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года.
Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2019 держателями карт JCB были 130 млн клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $294,4 млрд. Платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.
Сеть банкоматов "Приватбанка" в Украине насчитывает более 7300, его эквайринговая сеть с начала года увеличилась до 210 000 POS-терминалов, большинство из которых являются бесконтактными.