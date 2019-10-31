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Все про:Ахметов (884) банки (3547) прибыль (945) пумб (33)

 Чистая прибыль банка Ахметова достигла 2 миллиардов

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в январе-сентябре 2019 года составила 1,99 млрд грн, что на 0,5 млрд грн больше, чем за первые три квартала прошлого года (1,46 млрд грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Чистый процентный доход банка за указанный период вырос на 919,9 млн грн или 31% – до 3,88 млрд грн, тогда как чистый комиссионный доход – на 6,5%, до 1,28 млрд грн.

Административные и другие операционные расходы ПУМБв выросли на 26% – до 2,87 млрд грн.

В то же время ПУМБ сократил расходы на формирование резервов под проблемные кредиты на 59,5% – до 223,5 млн грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 1,58 млрд грн – до 51,44 млрд грн. Собственный капитал банка сохранился на том же уровне 3,29 млрд грн.

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Как сообщалось, в конце сентября Национальный банк Украины предоставил "Первому Украинскому Международному Банку" право осуществлять операции с запасами наличности. ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком на хранение запасов наличности НБУ.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157084
 
 
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