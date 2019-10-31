[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.76 27.36
 Транспорт
  335  0
Все про:дороги (913) зима (17) снегопад (53)

 Кабмин усилит меры безопасности на дорогах в зимний период

Для безопасности на дорогах в зимний период мобилизованы все ресурсы, в том числе благодаря сотрудничеству с частными компаниями, имеющими самую современную снегоуборочную технику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Для безопасности на дорогах государственного значения есть 4 641 единица техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров – 3 363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1 278 единиц", – отметил Гончарук.

По его словам, уже сегодня в регионы поедут 54 новых снегоуборочных авто.

"Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды – более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог", – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.

Премьер-министр добавил, что фрикционные материалы для борьбы с гололедом на дорогах предусмотрены в полном объеме.

Облавтодоры – основные исполнители работ по содержанию дорог и сейчас имеют достаточно ресурсов для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Однако "Укравтодор" привлекает также и частные строительные компании, чтобы эффективно усиливать безопасность на дорогах зимой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157081
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Дубневич Зеленский Киев НАТО прибыль разведение сил Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх