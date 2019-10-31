 Кабмин усилит меры безопасности на дорогах в зимний период

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Для безопасности на дорогах государственного значения есть 4 641 единица техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров – 3 363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1 278 единиц", – отметил Гончарук.

По его словам, уже сегодня в регионы поедут 54 новых снегоуборочных авто.

"Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды – более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог", – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.

Премьер-министр добавил, что фрикционные материалы для борьбы с гололедом на дорогах предусмотрены в полном объеме.

Облавтодоры – основные исполнители работ по содержанию дорог и сейчас имеют достаточно ресурсов для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Однако "Укравтодор" привлекает также и частные строительные компании, чтобы эффективно усиливать безопасность на дорогах зимой.