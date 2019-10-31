 ДТЭК Ахметова запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Украине

Как сообщает пресс-служба холдинга, Покровская СЭС будет ежегодно производить 400 млн кВт-ч электроэнергии, передает БизнесЦензор.

"С момента старта строительных работ до ввода объекта в эксплуатацию прошло около 6 месяцев. Уже в октябре СЭС начала генерировать зеленую электроэнергию", – сказано в сообщении.

Ожидается, что благодаря работе станции выбросы СО2 в атмосферу будут сокращены на 420 тыс. тонн в год.

"Покровская СЭС – третий проект компании в гелиоэнергетике, инвестиции в который составили 193 млн евро", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства китайской компании Risen. Расположена в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды (437 га).

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Как сообщалось, в феврале ДТЭК открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС составит 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта оцениваются в около 300 млн евро.

Напомним, наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в 2019 году компания ДТЭК Рината Ахметова, вложив около 750 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. По меньшей мере часть средств на реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро DTEK Renewables B.V. получила в виде займа от материнской компании DTEK B.V.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

ЕБРР неоднократно призывал Украину к внедрению механизма аукционов как более прогрессивной модели стимулировании создания генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По оценке ЕБРР, запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.