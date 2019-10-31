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Все про:Ахметов (879) ДТЭК (605) альтернативная энергетика (400) Зеленый тариф (71) солнечная энергетика (144)

 ДТЭК Ахметова запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Украине

Энергохолдинг ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию ​​установленной мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе и самой крупной в Украине.

Как сообщает пресс-служба холдинга, Покровская СЭС будет ежегодно производить 400 млн кВт-ч электроэнергии, передает БизнесЦензор.

"С момента старта строительных работ до ввода объекта в эксплуатацию прошло около 6 месяцев. Уже в октябре СЭС начала генерировать зеленую электроэнергию", – сказано в сообщении.

Ожидается, что благодаря работе станции выбросы СО2 в атмосферу будут сокращены на 420 тыс. тонн в год.

"Покровская СЭС – третий проект компании в гелиоэнергетике, инвестиции в который составили 193 млн евро", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства китайской компании Risen. Расположена в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды (437 га).

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Как сообщалось, в феврале ДТЭК открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС составит 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта оцениваются в около 300 млн евро. 

Напомним, наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в 2019 году компания ДТЭК Рината Ахметова, вложив около 750 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. По меньшей мере часть средств на реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро DTEK Renewables B.V. получила в виде займа от материнской компании DTEK B.V. 

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

ЕБРР неоднократно призывал Украину к внедрению механизма аукционов как более прогрессивной модели стимулировании создания генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По оценке ЕБРР, запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157075
 
 
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Сейчас начнут срать о том что зт стоит 6-10грн и всякую другую ересь, как бы я не относился к Ахметова и норвежцам которые инвестирует в нашу безопасность, с чего они должны это делать за бесплатно? Почему многие умники, не хотят за бесплатно работать, ведь это столько можно сэкономить на постройке атомных станций?
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Где Ахметов видел солнечную погоду в Украине? Скорее будет отмывать деньги со своих ТЕС через зеленые тарифы и солнечные не работающие панели.
Особенно улыбает что уже заявили астрономические мощностя по паспортным даным етих панелей. А вы читали документацию что ети панели могут дать заявленую мощность только на Экваторе, в безхмарную погоду при лучах солнца падающих перпендикулярно на площадь панэли?
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Вот теперь отрежте заводы Ахметова от общей сети пускай своими панелями обеспечивает их работу. Посмотрим как он завоет не своим голосом.
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Заводы Ахметова платят в отличии от коломойского, который не в силах платить по убыточной цене для укрэнерго, вы плохо усведомлены
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