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Все про:аэропорт (710) Борисполь (506) парковка (96)

 "Борисполь" отчитался о загруженности новой многоуровневой парковки

В течение пяти месяцев с момента открытия нового многоуровневого паркинга в аэропорту "Борисполь" автомобили заезжали на него 105 тыс. раз.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

В аэропорту отметили, что средний чек за парковку составлял 180 грн, а время нахождения автомобилей на стоянке - 6 часов. При этом около 20% водителей не платят за парковку, поскольку успевают выехать в течение бесплатного времени, которое составляет 10 минут.

Наиболее загруженным днем для парковки стало 23 августа 2019 года, когда на нее въехали 1 129 автомобилей. В среднем же в день на парковку заезжают 636 автомобилей посетителей аэропорта "Борисполь".

Первая очередь многоуровневого паркинга открыта 23 мая 2019 года. Она возведена на средства аэропорта "Борисполь", расположена напротив терминала D и может разместить одновременно 1 019 автомобилей.

Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час. На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение - 300 грн/сутки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157074
 
 
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