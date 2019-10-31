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 Рада одобрила передачу Минэкономики полномочий в сфере занятости

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2168 в первом чтении проголосовало 292 депутата.

Законопроектом предлагается определить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместо Минсоцполитики главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений.

Соответствующие изменения предлагается внести в ряд законодательных актов, в частности, Кодекса законов о труде, а также законы, регулирующие миграцию, уплату ЕСВ, социальную помощь, вопросы охраны труда, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и другие.

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость его принятия связана с утверждением нового состава правительства и перераспределением полномочий Кабинета министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения, что требует внесения изменения в ряд законодательных актов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157071
 
 
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