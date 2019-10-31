 "Укравтодор" подписал меморандум с китайской компанией о строительстве Окружной вокруг Киева

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Во время подписания документа министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что указанный меморандум является важным этапом сотрудничества для начала строительства окружной дороги.

"Наша цель - за пять лет обеспечить 40-процентный рост экономики страны, и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики. Мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяет наши большие инвестиционные планы, и особенно, в таких важных проектах, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами", - заявил Криклий.

При этом Криклий выразил ожидания, что обе стороны смогут быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, lM-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.