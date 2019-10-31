 ЕБРР выделил 200 миллионов евро на проекты альтернативной энергетики в Украине

Согласно сообщению ЕБРР, средства будут выделены для финансирования частных проектов возобновляемой энергетики в рамках действующей системы стимулирующих "зеленых" тарифов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Планируемое пополнение позволит банку развить успех USELF-III и сохранить динамику при переходе от существующего механизма льготных тарифов к системе поддержки, основанной на конкурентных аукционах", – сказано в сообщении.

ЕБРР напоминает, что утвержденная в июле 2018 года третья программа финансирования развития ВИЭ на сумму в EUR250 млн (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, USELF-III) к концу 2019 года будет полностью выполнена.

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Как сообщалось, в конце 2018 года старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина заявила, что организация временно, до внедрения в Украине новых механизмов стимулирования развития альтернативной энергетики, прекращает финансирование новых проектов солнечной энергетики в Украине.

Еремина тогда говорила, что средства в сумме 250 млн евро, выделенные ЕБРР в рамках программы USELF-III для проектов в сфере ВИЭ, почти исчерпаны, а новая программа финансирования для возобновляемой энергетики может рассматриваться только после внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

Напомним, ЕБРР в рамках программы USELF поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине с 2009 года. Программа направлена на оказание государству помощи в достижении к 2020 году доли "зеленой" генерации в общей структуре энергопотребления страны на уровне 11% (включая 6% долю крупных ГЭС).

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов в солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина).

Закон заменяет систему господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа системой, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на электроэнергию, производимую объектом.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по состоянию на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляла 4,59 ГВт, а доля ВИЭ в структуре генерации – 4,9%.