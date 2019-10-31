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 Власть, Энергетика
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 Путин назвал условием транзита газа отказ Украины от взыскания $10 миллиардов с "Газпрома"

Россия в ходе переговоров по вопросу продления транзита газа через Украину настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на сумма около $7 млрд.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на совместном брифинге с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По поводу переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера, в понедельник. Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", – отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", – заявил Путин.

Как сообщалось, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157055
 
 
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 Топ комментарии
 
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек..." Росіяни всьому світу мільйон раз довели , що вони злодії. І договори з ними не варті паперу, на якому вони підписані.
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Для начала Путину нужно исполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить 2,7 миллиарда долларов, а уже потом вести разговоры о 7 миллиардах и транзите... Нужно понимать что не для того за свои бабки Россия строила трубопровод Северный поток-2, что бы обойти Украину и теперь отказаться от своей цели...У нас осталось времени на подготовку к полномасштабной войны с Россией, ровно столько, сколько России понадобится времени для достройки Северного и Южного потока. Так что нашему НЕЛОХУ нужно напречься и как можно скорее усилить армию. И к осени 2020, а может и раньше нужно быть готовыми накостылять кацапам. Иначе они снова полезут в братья...
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В Україні достатньо свого газу. Для цього достньо перестати красти і провести інвентарізацію газових і нафтових родовищ.
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"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек..." Росіяни всьому світу мільйон раз довели , що вони злодії. І договори з ними не варті паперу, на якому вони підписані.
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забавно будет посмотреть - как газпром будет осуществлять транзит газа мимо Украины с 1 января 2020?... в зажигалках?))
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Забавно, що соєві тезу про транспортування газу в запальничках скопіювали напряму з сєкєльовської пропаганди. А може це одні й ті ж люди промишляють?
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Путин ведет себя в полном соответствии с шуткой: Всем, кому я должен, я прощаю.
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Вам ваши деньги отдать сейчас или вы хотите на протяжении 10 лет их у меня еще раз отработать? Ето примерно так.
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" ...и наших украинских партнеров"- у Нас война или манёвры с

летальными исходами?
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Херня это все. Мы откажемся от претензий, а кацапская **** через неделю передумает давать транзит.
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суть в том, что без Украины - газпром НЕ способен осуществить транзит по договорам.. не хватает мощности трубопроводов)
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Для начала Путину нужно исполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить 2,7 миллиарда долларов, а уже потом вести разговоры о 7 миллиардах и транзите... Нужно понимать что не для того за свои бабки Россия строила трубопровод Северный поток-2, что бы обойти Украину и теперь отказаться от своей цели...У нас осталось времени на подготовку к полномасштабной войны с Россией, ровно столько, сколько России понадобится времени для достройки Северного и Южного потока. Так что нашему НЕЛОХУ нужно напречься и как можно скорее усилить армию. И к осени 2020, а может и раньше нужно быть готовыми накостылять кацапам. Иначе они снова полезут в братья...
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То есть по Путину Украина должна отказаться от 10 миллиардов долларов, и при этом РФ возможно согласится на транзит ( который может приостановить в любой момент) и при этом Украина (т при самых благоприятных условиях) может быть получит 2,5 -3 миллиарда в год. Или у меня с математикой плохо, или они считают нас нет не за лохов, а за идиотов.
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нууу.. именно за идиота они и считают зе!лоха и его гоп-компанию...
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В Україні достатньо свого газу. Для цього достньо перестати красти і провести інвентарізацію газових і нафтових родовищ.
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Слабий на голову кацап став,мабудь в вербу в'*******!
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Только когда Украиной правит полный слизняк и далба*б, ***** мог предложить такое циничное решение, зная что етот дал***б на ето согласится или сойдется где то посередине.
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Уявити собі, що пуйло поставив би таку вимогу Порошенкові неможливо.
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