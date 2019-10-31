 Хорошковский консультирует Офис Зеленского по вопросам таможни, – Богдан

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью Украинской правде, передает БизнесЦензор.

По словам Богдана, Хорошковский во время руководства Таможенной службой в 2007-2009 годах достиг роста таможенных поступлений.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", – сказал Богдан.

Отвечая на вопрос, прислушивается ли глава Таможенной службы Максим Нефьодов к Хорошковскому, Богдан сказал, что не знает.

"Мы не влияем на то, прислушивается ли – не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации... Консультирует, разрабатывает какие-то консультации, стратегии, которые будут там внедряться или нет. Это уже Макс решит", – добавил глава Офиса президента.

В то же время Богдан назвал маловероятным назначение Хорошковского на должность, поскольку у него уже есть "политический бэкграунд", отметив, что это было бы "наверное, правильное решение".

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Как сообщалось, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский признал, что он встречался Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой (улице в центре Киева, где расположено здание Офиса президента, – ред.). Я этого не скрываю", – сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, по какому поводу была встреча, Зеленский сказал: "К нему был один очень серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали". Президент не уточнил, о чем именно шла речь, отметив лишь, что никакие должности для Хорошковского не обсуждались.

Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.

Напомним, ранее стало известно, что Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину.

Хорошковский – украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, главы Службы безопасности за президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года после конфликта с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. По данным СМИ, проживал в Монако.

В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

В 2014 году Валерий Хорошковский баллотировался по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду, однако партия не набрала необходимого количества голосов.