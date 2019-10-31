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Все про:госдолг (433) ОВГЗ (282) облигации (657)

 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ достигли 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 31 октября увеличился еще на 0,91 млрд грн (на 0,9%) – до 99,55 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 0,01 млрд грн – до 337,91 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – на 0,04 млрд грн – до 9,93 млрд грн, юрлиц – сократился на 0,02 млрд грн – до 26,02 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,04 млрд грн – до 810,48 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157047
 
 
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как при яныке - сначало стадо орало "Украине дают кредиты десятками миллиардов долларов, ураааа!" - а потом (при Порохе) - истерило что нужно отдавать, но "нас не спрашивали когда брали!"..
И все это под 16-17% ГОДОВЫХ.....
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Бабуся же сказало що дефолт корисен.
Ось, поки якось ще довіряють, нагребуть дорогих кредитів, а там "Хуже нє будєт"©.
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Главная проблема при Парашенке была не в кредитах, которые нужно было отдавать. Основная проблема состаяла в том, что все, кто дорвался до власти в 2014 году, имели многочисленные оффшоры. Каждый из них выводил на свои оффшорные счета десятки миллионов долларов каждый месяц. поэтому и гривна рухнула больше, чем в 4 раза.
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Вытянули из карманов персичных и переложили барыгам и мародерам. Ура! Радуйся страна непуганых идиотов.
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Все эти иностранные управляющие фондами с миллиардными портфелями просто конченные идиоты. Как они только заработали свои миллиарды - непонятно. На Цензоре даже бомж, собирающий окурки по подъездам, знает, что завтра дефолт. А они продолжают вкладывать в Украину. Ну, идиоты....
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все эти иностранные управляющие фондами-попросту биржевые спекулянты, которые полезли в высокорискованные активы..и вполне могут позволить себе убытки, в случае чего скинут эти ОГВЗ за полцены..могу привести пару компаний, в Американски Депозитарные Расписки которых вложились серьезные фонды, но которые подешевели после IPO в 5 (пять) раз...и где же были мозги?...да игра все это-типа казино..
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