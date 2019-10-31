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 Киев на 80% подключили к отоплению, – КГГА

В Киеве отопление подано к 80% жилых домов и почти всем учреждениям социальной сферы, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В этом году благодаря качественной подготовке мы имеем более плавное и стабильное вхождение в сезон отопления. Количество повреждений уменьшилось на 30%. Тем не менее в столице работает 45 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго", чтобы оперативно устранять повреждения и не оставлять людей без тепла", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что управляющие компании получили поручение оперативно устранять "воздушные пробки" во внутренних сетях и нормализовать температуру отопления в домах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157046
 
 
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