 Киев на 80% подключили к отоплению, – КГГА

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В этом году благодаря качественной подготовке мы имеем более плавное и стабильное вхождение в сезон отопления. Количество повреждений уменьшилось на 30%. Тем не менее в столице работает 45 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго", чтобы оперативно устранять повреждения и не оставлять людей без тепла", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что управляющие компании получили поручение оперативно устранять "воздушные пробки" во внутренних сетях и нормализовать температуру отопления в домах.