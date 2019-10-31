 "Южмаш" получит заказ от американской компании Firefly на $15 миллионов, – эксперт

Об этом сообщил в Facebook Глава аналитического центра "Ейдос" Виктор Таран, передает БизнесЦензор.

Частная компания Firefly Aerospace сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей.

"Маленькая победа случилась буквально неделю назад, когда американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, сотрудничающая с NASA и ВВС США, сделала заказ "Южмашу" на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгораний, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным, благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", - написал эксперт.

Также Таран отметил, что этой суммы будет достаточно, чтобы покрыть текущие долги "Южмаша".

"Общий долг Южного машиностроительного завода, который в свое время сконструировал серию знаменитых "Зенитов", на сегодня составляет 375 млн. грн, включая долги по зарплате, электроэнергию и налоги. Сейчас завод находится в плачевном состоянии. Одно из целевых предназначений КБ "Южного" было обеспечение постоянной рабочей загрузки "Южмаша", но этого за годы украинской независимости так и не произошло. "Южное" успешно торгует с западными странами своими интеллектуальными наработками времен Хрущева. До 2014 года "Южмаш" худо-бедно существовал на российских заказах. Теперь же в рабочих цехах звенит гнетущая тишина, а люди сидят без зарплат", - написал аналитик.

Ранее сотрудники "Южмаша" заявили, что не боятся конкуренции со стороны частных компаний в связи с принятием нового закона и готовы внедрять современные решения, чтобы соответствовать рыночным трендам.