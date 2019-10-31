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 Банк Порошенко сократил активы в 3 раза

Активы АО "Международный инвестиционный банк" за первые три квартала 2019 года упали втрое – до 3,06 млрд грн с 9,36 млрд грн на начало года, прежде всего, за счет сокращения портфеля ценных бумаг и денежных средств.

Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кредитный портфель банка за первых 9 месяцев 2019 года уменьшился на 8,6% – до 1,7 млрд грн.

Задекларированная прибыль банка за три квартала составила 50,5 млн грн (за аналогичный период прошлого года – 38,5 млн грн).

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 октября –21,79%.

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Как сообщалось, чистая прибыль АО "Международный инвестиционный банк" по итогам первого полугодия 2019 года составила 32,79 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 29,1% – до 6,64 млрд грн, в том числе кредиты клиентам сократились на 3,2% – до 1,8 млрд грн.

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская – 0,000001%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157040
 
 
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